Для победы и восстановления Украины нужен новый план действий – Арсений Яценюк

Глава КБФ призвал создать инструменты для финансовых и уголовных расследований относительно РФ и новый план помощи Украине

Арсений Яценюк назвал, что должно быть в новой программе поддержки Украины / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призывает западных партнеров создать новые механизмы для быстрых и эффективных уголовных и финансовых расследований в отношении России, которая ведет полномасштабную захватническую войну против Украины.

В то же время необходимо как можно быстрее внедрить план восстановления Украины, заявил глава Киевского форума безопасности во время онлайн-конференции КБФ 29 апреля.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что применяемые сейчас инструменты МВФ устарели, и уже нельзя полагаться на традиционные программы. Он пояснил, что финансовая поддержка Украины составляет 5,2 млрд долларов. Однако только 221 миллион долларов из них – это грантовая помощь, а остальные – ссуды.

Для обеспечения финансовой поддержки Украины, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо, чтобы в Конгрессе США было принято новое законодательство, которое открыло бы возможности арестовывать и использовать активы России как частные, так и государственные.

"Российские активы, которые были заморожены во всем мире, – это примерно 1 триллион долларов. Россия обязана заплатить по счетам. Россия должна возместить ущерб. И уже есть эти активы, которые можно использовать, есть российские деньги", – сказал глава КБФ.

Так же, по его убеждению, необходимо создать новый подход к уголовным расследованиям российских преступлений.

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"Если мы будем полагаться на Международный уголовный суд и Международный суд ООН, мы будем ждать десятилетиями, – и то я не знаю, дождемся ли, – для того, чтобы привлечь к ответственности Путина и других подонков, виновных в этих ужасах, в военных преступлениях и преступлениях против человечества Нужно создать что-то вроде Нюрнбергского процесса", – считает Яценюк.

Он также подчеркнул необходимость "перевооружить украинское войско".

"Решение свободного мира, прежде всего США и Группы семи, предоставить наступательное и оборонительное оружие Украине, которое отвечает стандартам НАТО, имеет историческое значение", – отметил глава КБФ.

В то же время, он подчеркнул, что для победы и восстановления Украины нужен новый план поддержки от наших западных партнеров и действовать надо очень быстро.

"Это план действий, который должен быть внедрен свободным миром как можно скорее. Безнаказанное зло всегда возвращается. Поэтому мы должны наказать это зло. Мы должны победить в этой войне. И я уверен, что мы с поддержкой США, ЕС, Великобритании мы выиграем эту войну. И для того чтобы Украина была крепкой, мощной, действительно успешной страной, должен быть новый план – план Байдена – фон дер Ляен. Вот это – план для Украины", – подчеркнул Арсений Яценюк.