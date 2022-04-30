Для перемоги та відновлення України потрібен новий план дій – Арсеній Яценюк

Голова КБФ закликав створити інструменти для фінансових і кримінальних розслідувань щодо РФ та новий план допомоги Україні

Арсеній Яценюк назвав, що має бути у новій програмі підтримки України / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликає західних партнерів створити нові механізми для швидких та ефективних кримінальних та фінансових розслідувань щодо Росії, яка веде повномасштабну загарбницьку війну проти України.

Водночас необхідно якнайшвидше запровадити план відновлення України, заявив голова Київського безпекового форуму під час онлайн-конференції КБФ 29 квітня.

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Арсеній Яценюк наголосив, що інструменти МВФ, які зараз застосовуються, застарілі, і вже не можна покладатися на традиційні програми. Він пояснив, що фінансова підтримка Україні становить 5,2 мільярда доларів. Проте лише 221 мільйон доларів із них – це грантова допомога, а решта – позики.

Для забезпечення фінансової підтримки України, підкреслив Арсеній Яценюк, необхідно, аби в Конгресі США було ухвалене нове законодавство, яке би відкрило можливості арештовувати і використовувати активи Росії як приватні, так і державні.

"Російські активи, які були заморожені у всьому світі, – це приблизно 1 трильйон доларів. Росія має заплатити по рахунках. Росія повинна відшкодувати шкоду. І вже є ці активи, які можна використати, є російські гроші", – сказав голова КБФ.

Так само, на його переконання, необхідно створити новий підхід щодо кримінальних розслідувань російських злочинів.

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"Якщо ми будемо покладатися на Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН, ми будемо чекати десятиріччями, – і то я не знаю, чи дочекаємося, – для того, щоби притягнути до відповідальності Путіна та інших покидьків, які винні у цих жахіттях, у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Потрібно створити щось на кшталт Нюрнберзького процесу", – вважає Яценюк.

Він також наголосив на необхідності "переозброїти українське військо".

"Рішення вільного світу, перш за все США і Групи семи, надати наступальну й оборонювальну зброю Україні, яка відповідає стандартам НАТО, має історичне значення", – зазначив голова КБФ.

Водночас він підкреслив, що для перемоги та відбудови України потрібен новий план підтримки від наших західних партнерів і діяти треба дуже швидко.