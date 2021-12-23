Для украинцев отменили визы в еще одну популярную страну

Украина и и Сейшелы договорились о взаимной отмене визовых требований. Такое соглашение одобрил Кабинет министров.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Теперь безвизово въехать и находиться можно до 90 дней в течение 180 дней.

Решение Кабмина. Фото: Алексей Гончаренко

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Перу о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания граждан.

Теперь украинцам не понадобится оформление визы для пребывания в этой экзотической стране в течение 90 дней на протяжении 180 дней в году.

Аналогичные условия будут действовать и для перуанцев. Раньше им приходилось оформлять визу в украинских дипучреждениях или обращаться за оформлением электронной въездной визы.

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Данное решение может обрадовать бизнесменов, учащихся, журналистов и участников культурного обмена. Для туристов же действует другое решение Перу – в 2003 году им разрешили прибывать на территории страны до 183 дней подряд. Эти условия сохранятся и после отмены виз.

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