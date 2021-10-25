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До конца года умрут тысячи: пугающий прогноз о COVID-19 в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 октября, 10:28
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Эксперты утверждают, что пиковая нагрузка выпадет на первую половину ноября
Максимальная суточная нагрузка может достигать больше, чем в предыдущую волну / Коллаж "Сегодня"
Максимальная суточная нагрузка может достигать больше, чем в предыдущую волну / Коллаж "Сегодня"

В Украине прогнозируется около 30 тысяч новых больных коронавирусомв сутки уже в ближайшие недели.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет Украина 24.

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Максимальные показатели

Максимальные показатели заболевших ожидают увидеть уже на следующей неделе.

"Нужно различать разные показатели. Первый — это количество выявленных случаев, тут все будет зависеть от уровня тестирований. Мы ожидаем, что уже со следующей недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки — это абсолютно реалистичный сценарий для Украины", — говорит Юрий Ганиченко.

Пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября.

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"Со следующей недели регионы уже должны активнее входить в красный уровень эпидемической опасности. Это будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости. На пик мы выйдем в первой половине ноября", — сказал руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики.

Выдержит ли система здравоохранения нагрузки?

"Есть две составляющие: первая — это нагрузка на систему здравоохранения, вторая – финансовая. Если говорить о первой, то мы ожидаем, что до 7 тысяч госпитализированных в сутки — это также реалистичный сценарий. Сейчас мы подходим к 5 тысячам в будний день. Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных в сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", — сказал Юрий Ганиченко.

Прогноз смертности от коронавируса

До конца 2021 года система здравоохранения ожидает до 92 тысяч умерших от COVID-19.

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"Это цифра с самого начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", — сказал руководитель Центра.

Статистика коронавируса

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

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