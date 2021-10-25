До кінця року помруть тисячі: лякаючий прогноз про COVID-19 в Україні

Експерти стверджують, що пікове навантаження випаде на першу половину листопада

Максимальне добове навантаження може досягати більше, ніж в попередню хвилю / Колаж "Сьогодні"

В Україні прогнозується близько 30 тисяч нових хворих на коронавірусна добу вже найближчими тижнями.

Про це заявив керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, пише Україна 24.

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Максимальні показники

Максимальні показники хворих очікують побачити вже наступного тижня.

"Потрібно розрізняти різні показники. Перший – це кількість виявлених випадків, тут все алежатиме від рівня тестувань. Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу – це абсолютно реалістичний сценарій для України", – говорить Юрій Ганіченко.

Пікове навантаження випадатиме на першу половину листопада.

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"З наступного тижня регіони вже повинні активніше входити в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Це даватиме додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності. На пік ми вийдемо у першій половині листопада", – сказав керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки.

Чи витримає система охорони здоров'я навантаження?

"Є дві складові: перша – це навантаження на систему охорони здоров'я, друга – фінансова. Якщо говорити про першу, то ми очікуємо, що до 7 тисяч госпіталізованих за добу – це також реалістичний сценарій. Зараз ми підходимо до 5 тисяч у будній день. Якщо говорити про медичні ресурси, чи вистачить нинішніх ліжок з киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, до 7 тисяч госпіталізованих за добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати", – сказав Юрій Ганіченко.

Прогноз смертності від коронавірусу

До кінця 2021 року система охорони здоров'я очікує до 92 тисяч померлих від COVID-19.

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"Це цифра від самого початку пандемії. Максимальне добове навантаження може досягати до 50% більше, ніж в попередню хвилю", – сказав керівник Центру.

Статистика коронавірусу

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

Всього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 330 жителів України (всього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

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