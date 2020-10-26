Доктор Комаровский о борьбе с COVID в школах: Полное отсутствие логики и здравого смысла

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине придется на начало отопительного сезона, поскольку мы традиционно больше боимся сквозняка, нежели коронавируса.

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Об этом известный педиатр Евгений Комаровский пишет в своем Telegram-канале.

По его мнению, школьные "меры предосторожности" – дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи – это абсолютный бред с эпидемиологической точки зрения.

Медик посетовал, что в классах не проветривают и не контролируют температуру и влажность воздуха: "Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!"

Детский врач считает, что в школах не игнорирование мер предосторожности, а полное отсутствие логики и здравого смысла, когда страхи и убежденность родителей в том, как надо заботиться о здоровье детей, определяют политику государства и конкретной школы: что в классе нужно поставить кварцевую лампу и хорошенько натопить.

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Доктор Комаровский напомнил, что потеря обоняния и вкуса при отсутствии насморка — один из самых серьезных симптомов коронавируса. Именно поэтому тест "чем это пахнет?" намного эффективнее, чем любая термометрия, потому что при легкой форме температура очень редко бывает.

"Если вы — учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах — слава Богу, можно учиться. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних", – добавил доктор Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, почему карантин не работает.

Также сообщалось, что главный иммунолог Украины, профессор Ольга Голубовская предположила, что ситуация по коронавирусу в Украине будет только ухудшаться и заболеваемость пойдет на спад ближе к марту 2021.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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