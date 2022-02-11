Долгие переговоры в Берлине и увольнение главы харьковской полиции — главные новости за ночь

У Берлине прошли переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки", а Монастырский уволил главу харьковской полиции из-за ДТП с кортежем Ярославского

Ермак рассказал о переговорах в Берлине, а Станислав Перлин больше не глава харьковской полиции/Фото: коллаж: "Сегодня"

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В Берлине завершились переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки"

В пятницу, 11 февраля, в Берлине завершились переговоры политических советников лидеров "Нормандской четверки". Они длились более 9 часов — дольше первых переговоров, состоявшихся в Париже.

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Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, а Россию — заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак/Фото: коллаж: "Сегодня"

Монастырский уволил главу харьковской полиции из-за ДТП с кортежем Ярославского

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского.

Главу полиции Харьковской области Станислава Перлина глава МВД Денис Монастырский уволил 10 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Танки оккупантов все ближе: в Генштабе показали карту Донбасса

В оккупированных районах Донбасса вооруженные формирования России разместили с нарушением Минских договоренностей 148 единиц военной техники, в частности, танки и самоходные гаубицы.

Украинские военные не исключают эскалации конфликта/Фото: коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Грозит 10 лет тюрьмы. В Беларуси завели дело на мэра Днепра Филатова

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова из-за того, что возле здания мэрии города вывесили бело-красно-белое знамя вместо государственного флага соседней страны.

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