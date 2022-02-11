Довгі переговори в Берліні та звільнення голови харківської поліції — головні новини за ніч

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У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів "Нормандської четвірки"
У п'ятницю, 11 лютого, у Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів "Нормандської четвірки". Вони тривали понад 9 годин — довші за перші переговори, що відбулися в Парижі.
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна за спробу сфальсифікувати обставини ДТП із кортежем Ярославського.
Танки окупантів дедалі ближче: у Генштабі показали карту Донбасу
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Загрожує 10 років ув'язнення. У Білорусі завели справу на мера Дніпра Філатова
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії міста вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора сусідньої країни.