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"Донбасс никогда не будет русским": Зеленский дал совет жителям "Л/ДНР"

5 августа 2021 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Без Украины на оккупированной территории цивилизации не будет – любителей "русского мира" ждет лишь упадок

Зеленский очертил четкую позицию по Донбассу

Зеленский очертил четкую позицию по Донбассу / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Крым никогда не будет русским. А теперь сказал то же самое и о Донбассе. Он посоветовал любителям "русского мира" уже искать себе место в России.

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Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ДОМ.

Он считает, что жители т.н. "ЛНР" и "ДНР", которые хотят в Россию, могут уже собирать вещи.

"Та часть людей, которая живет на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должны понять – это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет… Я хочу быть правильно понятым: родина или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, и ты считаешь "наше дело правое, нам в Россию, мы – россияне" – большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Неважно, как долго это оккупировано… Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что любишь Россию, такой человек должен понять, что уже надо ехать и искать себе место в России", – сказал Зеленский.

А как быть патриотам Украины?

Президент отметил, что без Украины на оккупированной территории цивилизации не будет: Украина будет расти вверх, а "Л/ДНР" никуда расти не будет, и людям там счастья не видать.

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"Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе, – все нормально, все придет, говори как хочешь. Но если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись, эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", – подчеркнул глава государства.

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе. Он напомнил, что в 2014 году Россия не смогла захватить юго-восток Украины, а теперь Путину точно ничего не светит.

Тем временем на Донбассе боевики обстреляли мирный дом, есть пострадавшие. Под удар оккупантов попала Красногоровка.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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