Дождь и мокрый снег: какая будет погода в Украине 26 декабря (карта)

Погода в Украине в воскресенье, 26 декабря, будет морозной. В большинстве областей ожидают солнечный день, однако в восточных и южных будет идти снег, местами мокрый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
Осадки в виде дождя, снега, мокрого снега вероятны в южных и восточных регионах. Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей – значительная опасность схода лавин.
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Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.
Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица. В Киеве ожидают солнечную погоду.
Раньше мы писали:
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света. Над возобновлением электроснабжения работали бригады облэнерго.
- В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируется влажная погода. Кроме того, местами ожидаются заморозки.