Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини України

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 26 грудня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 грудня, 06:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У більшості регіонів сніг, вдень до +1 °С
Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледиця. Колаж "Сьогодні"
Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у неділю, 26 грудня, буде морозною. У більшості областей очікують сонячний день, проте у східних та південних ітиме сніг, місцями мокрий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

Опади як дощу, снігу, мокрого снігу можливі у південних і східних регіонах. Синоптики попереджають, що у гірських районах Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей – значна небезпека сходження лавин.

Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. Водночас температура повітря буде вищою -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму – до +2 градусів.

Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледь. У Києві очікують на сонячну погоду.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

37 765

захворіло за тиждень в Україні

-26%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти