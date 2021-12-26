Дощ та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 26 грудня (карта)

У більшості регіонів сніг, вдень до +1 °С

Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у неділю, 26 грудня, буде морозною. У більшості областей очікують сонячний день, проте у східних та південних ітиме сніг, місцями мокрий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Опади як дощу, снігу, мокрого снігу можливі у південних і східних регіонах. Синоптики попереджають, що у гірських районах Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей – значна небезпека сходження лавин.

Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. Водночас температура повітря буде вищою -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму – до +2 градусів.

Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледь. У Києві очікують на сонячну погоду.

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