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Дождь и сильный ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды

28 сентября, 14:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местами порывы ветра достигнут 20 м/с

В ближайшие сутки в Украине резко изменится погода. Так, в некоторых областях ожидаются значительные осадки.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 29 сентября сильные дожди обещают в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. А в южных, восточных и центральных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

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Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

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Кроме того, в Херсонской области в поселке Великая Александровка в воскресенье, 27 сентября, пронесся ураган с сильной грозой, оставивший после себя поваленные деревья и оборванные линии электропередачи, на домах повреждены крыши.

Ураган под Херсоном

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