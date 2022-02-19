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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дождь, временами с мокрым снегом: погода в Украине на 19 февраля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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19 февраля, 05:46
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Холоднее всего будет в Сумах
В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Коллаж "Сегодня"
В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 19 февраля, будет дождливой, но теплой. В частности, на юге и в Крыму температура воздуха прогреется до +11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Погода в регионах

В северных, центральных и западных частях страны, а также в Харьковской области пройдут дожди, временами — с мокрым снегом, на дорогах ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, 5−12 м/с, возможны порывы до 17 м/с. В западных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 21−24 м/с.

Средняя дневная температура составит + 7...+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4...+6 градусов.

В Киеве синоптики обещают + 6...+8 градусов.

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Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
  • Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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