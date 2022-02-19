Дощ, часом мокрий сніг: погода в Україні на 19 лютого

Найхолодніше буде у Сумах

У більшості областей України прогнозують дощі. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у суботу, 19 лютого, буде дощовою, але теплою. Зокрема, на півдні та в Криму температура повітря прогріється до +11 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в регіонах

У північних, центральних та західних частинах країни, а також у Харківській області пройдуть дощі, часом з мокрим снігом, на дорогах очікується ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-12 м/с, можливі пориви до 17 м/с. У західних областях спостерігатиметься посилення вітру з поривами до 21-24 м/с.

Середня денна температура становитиме +7...+9 градусів. Найхолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.

У Києві синоптики обіцяють +6...+8 градусів.

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Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якнайдалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автомобілі, тому що дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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