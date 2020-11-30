Дожди, снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 30 ноября (карта)

Холоднее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 30 ноября, местами похолодает. В некоторых областях ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит 2-5 градусов тепла. В Харькове пройдет дождь.

А на севере страны температура воздуха будет в пределах от минус одного до двух градусов с отметкой плюс. Местами пройдет мокрый снег, как и в центральных областях.

На западе страны также ожидается дождь со снегом. Здесь столбики термометров покажут от минус двух до двух градусов тепла.

В южных областях температура воздуха установится на уровне 1-4 градуса выше нуля. Только в Херсоне будет 5-7 градусов. На юге также вероятен мокрый снег.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.

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