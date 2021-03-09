Українська
$ 27,71
33,08
  1. Последние новости Украины

Дождя и снега пока не будет: прогноз погоды в Украине на 9 марта (карта)

9 марта, 07:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Осадков не ожидается ни в одной области Украины

В Украине сегодня, 9 марта, во всех областях ожидается переменная облачность. Дождя и снега не будет, а температура воздуха днем будет держаться в основном в районе нуля градусов.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В восточных областях температура воздуха составит от 1 градуса мороза до двух-трех градусов тепла.

А вот на севере столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов с отметкой минус.

Реклама

В тренде
Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 градуса ниже нуля до трех градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 5 градусов тепла.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Кроме того, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в первый месяц весны прогнозируется нестабильной.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды облачность

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз
На 8 Марта пошел снег: синоптики уточнили прогноз на понедельник
На 8 Марта пошел снег: синоптики уточнили прогноз на понедельникУкраина
Россия жестко
Россия жестко "спалилась" на Донбассе: бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ (фото)Донбасс
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемую
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемуюПроисшествия
В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры
В Мюнхене вандалы осквернили могилу БандерыУкраина
Боевики ударили из запрещенного оружия, но нарвались на ответ от ВСУ
Боевики ударили из запрещенного оружия, но нарвались на ответ от ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять