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Дощу і снігу поки не буде: прогноз погоди в Україні на 9 березня (карта)

9 березня, 07:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Опадів не очікується в жодній області України

В Україні сьогодні, 9 березня, у всіх областях очікується мінлива хмарність. Дощу і снігу не буде, а температура повітря вдень буде триматися в основному в районі нуля градусів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У східних областях температура повітря складе від 1 градуса морозу до двох-трьох градусів тепла.

А ось на півночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до 4 градусів з позначкою мінус.

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У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 1 градуса нижче нуля до трьох градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 2 до 5 градусів тепла.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Крім того, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко заявив, що погода в перший місяць весни прогнозується нестабільною.

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погода прогноз погоди хмарність

Джерело: Сьогодні

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