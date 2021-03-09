Дощу і снігу поки не буде: прогноз погоди в Україні на 9 березня (карта)

В Україні сьогодні, 9 березня, у всіх областях очікується мінлива хмарність. Дощу і снігу не буде, а температура повітря вдень буде триматися в основному в районі нуля градусів.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У східних областях температура повітря складе від 1 градуса морозу до двох-трьох градусів тепла.
А ось на півночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до 4 градусів з позначкою мінус.
У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 1 градуса нижче нуля до трьох градусів вище нуля.
На півдні країни температура повітря буде в межах від 2 до 5 градусів тепла.
Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
Крім того, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко заявив, що погода в перший місяць весни прогнозується нестабільною.
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