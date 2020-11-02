Дворец спорта превратят в COVID-госпиталь: Ляшко объяснил, как это произойдет

Украинские медики продолжают рассматривать идею о превращении киевского Дворца спорта и выставочных центров в госпиталь, где будут бороться с коронавирусом.
Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью сайту "Сегодня".
"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатываются. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", – заявил главный санврач.
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Комментируя вопрос о том, как будут функционировать полевые госпиталя в зимний период, Ляшко рассказал:
"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала".
Напомним, Ляшко спрогнозировал, что коронавирусная зима будет тяжелой.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Полевые госпитали и сортировка больных – интервью с Виктором Ляшко о подготовке к скачку заражений COVID-19".
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