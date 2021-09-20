Экс-чиновника МВД арестовали: подозревают в организации убийств на Майдане

Юрия Спасских задержали в субботу вечером по разрешению суда в Херсонской области

Юрия Спасских - подозреваемый в деле об убийствах на Майдане в 2014 году. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня 20 сентября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для экс-заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Юрия Спасских. Его задержали в минувшую субботу вечером по решению суда в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщает Адвокатская совещательный группа.

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По данным этой организации, Юрий Спасских – это бывший заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности киевской милиции. Он может быть причастен к убийствам, совершенным в первой половине 18 февраля 2014 года.

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый исполнил преступный приказ руководства киевской милиции: превысил свои полномочия и организовал террористический акт. По сведениям прокуратуры, в результате этого трое митингующих были убиты, 14 человек получили тяжкие телесные повреждения, а 59 – травмы средней тяжести.

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Кроме причастности к убийствам и теракту, ему инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и покушения на убийства.

В Офисе генпрокурора уточняют, что после того, как в начале сентября фигуранту уголовного дела было сообщено подозрение, тот решил скрываться от следствия. После был объявлен в розыск и задержан в Херсонской области.

Расследование дел Майдана, что удалось сделать в 2020 году

Ранее мы сообщали, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о расследовании "дел Майдана", отметив существенную активизацию в этом вопросе: в 2020 году сообщено в три раза больше подозрений и направлено обвинительных актов в суд, чем в 2019-м.

Сообщено о подозрении 42 лицам, среди которых 24 работника органов внутренних дел, 3 прокурора, 5 судей, 10 гражданских лиц.

Арестован 31 подозреваемый, из которых 25 – бывшие правоохранители, 4 – бывшие чиновники, 2 – гражданские лица. Эти решения суда дают возможность начать процедуру экстрадиции и просить разрешение на специальное досудебное расследование. 20 таких разрешений получено за последний год.

Только за два последних месяца получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении 6 бывших высокопоставленных должностных лиц и 2 правоохранителей.

Заочное следствие разрешено в отношении бывших главы СБУ и его первого заместителя, министра обороны, министра внутренних дел и его заместителя, командующего Внутренних войск.

Завершено расследование в отношении двух подозреваемых в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве последнего, и 11 февраля обвинительный акт направлен в суд.

В суд направлено также в три раза больше, чем в 2019 году, обвинительных актов – 27 относительно 40 человек.

Что в планах по "делам Майдана" на 2021 год

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Венедиктова рассказала, что поддержание публичного обвинения прокуроры обеспечивают в 95 судебных "делах Майдана" по обвинению 195 человек.

"Мы продолжаем постоянную работу по розыску подозреваемых … Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор к концу 2021-го", – заявила она.

В планах ОГП – начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также "титушек", которые по заказу экс-главы МВД похищали и пытали активистов, в том числе Вербицкого.

Напомним, что после ночи на свободе суд арестовал убийцу активиста Майдана Юрия Вербицкого.

Также напомним хронику уличных боев на Майдане 20 февраля: снайперы на крышах и "коктейли Молотова".