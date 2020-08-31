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Эксклюзивное интервью с главой Минздрава Максимом Степановым: онлайн-трансляция

31 августа, 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр ответит на важные вопросы, которые волнуют украинцев

Накануне начала нового учебного года министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" расскажет об опасности второй волны коронавируса в стране, особенностях действия адаптивного карантина, финансировании больниц, перспективах медицинской реформы и многом другом, что интересует украинцев.

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Онлайн-трансляцию также ведет сайт "Сегодня":

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Отметим, в Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки, 30 августа, выявили 2 141 новый случай заражения COVID-19. Сначала эпидемии инфекцию диагностировали у 121 215 человек. Выздоровели 56 734 человек, летальных случаев – 2 557.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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интервью карантин Минздрав Украина медреформа коронавирус местные выборы Максим Степанов Украина 24

Источник: Сегодня

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