Эксперт рассказал, почему часть украинцев никогда не заболеет коронавирусом

Заболеет человек или нет прежде всего зависит от количества вируса

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко объяснил, почему инфицируются коронавирусом не все, кто с ним пересекается.

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На это влияет ряд факторов, в частности, генетика и иммунитет, заявил Комисаренко в интервью "РБК Украина".

"Это зависит от дозы вируса. Зависит еще и от того организма, в который вирус попадает. Возможно, у этого организма, у этого человека уже существует естественный иммунитет. Возможно, это естественное иммунитет выработался против тех коронавирусов, которыми человек болел раньше", — говорит Комиссаренко.

Академик напомнил, что типов коронавируса, которыми болеют люди, всего семь.

"Четыре — те, которые ежегодно вызывают у нас острые респираторные заболевания, они проходят достаточно легко и иногда мы на них не обращаем особого внимания. И три — крайне опасны. Это первый SARS-CoV 2002-2004 годов, MERS-CoV 2012 года и последний — SARS-CoV-2", — рассказал он.

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По его словам, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет.

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"Во-вторых, у людей просто может быть мощная иммунная система. Она зависит от многих факторов: от генетики, от питания, от усталости и тому подобное. Если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, попавший в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ним", — сказал Сергей Комиссаренко.

Он также добавил, что есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом.

"Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями", — отметил Комиссаренко.

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