Українська
$ 28,4
34,85
  1. Последние новости Украины

Эксперт рассказал, почему часть украинцев никогда не заболеет коронавирусом

8 января, 15:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Заболеет человек или нет прежде всего зависит от количества вируса

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко объяснил, почему инфицируются коронавирусом не все, кто с ним пересекается.

Реклама

На это влияет ряд факторов, в частности, генетика и иммунитет, заявил Комисаренко в интервью "РБК Украина".

"Это зависит от дозы вируса. Зависит еще и от того организма, в который вирус попадает. Возможно, у этого организма, у этого человека уже существует естественный иммунитет. Возможно, это естественное иммунитет выработался против тех коронавирусов, которыми человек болел раньше", — говорит Комиссаренко.

Академик напомнил, что типов коронавируса, которыми болеют люди, всего семь.

"Четыре — те, которые ежегодно вызывают у нас острые респираторные заболевания, они проходят достаточно легко и иногда мы на них не обращаем особого внимания. И три — крайне опасны. Это первый SARS-CoV 2002-2004 годов, MERS-CoV 2012 года и последний — SARS-CoV-2", — рассказал он.

Реклама

По его словам, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет.

В тренде
Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список

"Во-вторых, у людей просто может быть мощная иммунная система. Она зависит от многих факторов: от генетики, от питания, от усталости и тому подобное. Если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, попавший в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ним", — сказал Сергей Комиссаренко.

Он также добавил, что есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом.

"Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями", — отметил Комиссаренко.

Ранее мы сообщали, что врач рассказал, как сердечникам уберечься от COVID-19.

Реклама

Также напомним, как уберечь родных от коронавируса, когда в семье есть тяжелобольные с сопутствующими болезнями.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина заражение академик нану коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине начался локдаун. Как работают банки
В Украине начался локдаун. Как работают банкиФинансы
"Тем, кто остался, не становится легче": Корбан впервые прокомментировал смерть сынаУкраина
Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантинеУкраина
Без кафе, рынков и ТЦ: что запрещено во время зимнего локдауна
Без кафе, рынков и ТЦ: что запрещено во время зимнего локдаунаУкраина
Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс Нацбанка
Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс НацбанкаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять