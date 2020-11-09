Эпидемия COVID-19 не сбавляет обороты: онлайн-трансляция Минздрава

За последние сутки снова десятки новых смертей и несколько тысяч заразившихся

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 9 ноября в Украине подтвердили 8687 новых случаев заражения коронавирусом (469 018 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 115 украинцев (8565 с начала эпидемии), а выздоровели 2277 человек (209 143 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. С сегодняшнего дня в Украине обновились зоны карантина.

А тем временем правительство вместе с Минздравом всерьез рассматривает введение карантина выходного дня. Предлагается по субботам и воскресеньям закрывать все учреждения, кроме продовольственных магазинов, аптек и объектов критической инфраструктуры. При этом общественный транспорт останавливать не будут. Соответствующее решении обещают объявить в ближайшие дни. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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