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Епифаний призвал людей из группы риска не идти в церковь на Пасху

27 апреля, 03:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В этом году богослужения благодаря поздней Пасхе и теплой погоде будут преимущественно проходить на улице

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев из группы риска по COVID-19 воздержаться от посещения храмов во время пасхальных праздников и приобщиться к онлайн-богослужеениям.

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Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать в это время храмы. Потому что мы имеем возможность приобщиться к богослужениям онлайн", – сказал Епифаний.

Он также попросил украинцев быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время и не подвергать риску других.

"Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-богослужениях", – подчеркнул митрополит.

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Он добавил, что в этом году богослужения будут преимущественно проходить на улице, чему из-за поздней Пасхи будет способствовать и погода.

Напомним, Православная церковь Украины может получить Благодатный огонь на Пасху в нынешнем году с опозданием, но специальный чартерный рейс заказывать не будут.

Ранее Епифаний рассказал, что в Украине не будут на Пасху закрывать церкви, но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, надевать защитные маски и придерживаться всех карантинных правил, чтобы обезопасить себя и других.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Пасха богослужение коронавирус Епифаний ПЦУ
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