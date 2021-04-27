Епіфаній закликав людей з групи ризику не йти до церкви на Великдень

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців з групи ризику з COVID-19 утриматися від відвідування храмів під час великодніх свят і долучитися до онлайн-богослужееніям.
Про це він заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Ми закликаємо всіх тих, хто перебуває у зоні ризику, не відвідувати в цей час храми. Тому що ми маємо можливість долучитися до богослужінь онлайн", – сказав Епіфаній.
Він також попросив українців бути пильними, мудрими і відповідальними в цей особливий час і не піддавати ризику інших.
"Якщо ви не перехворіли, якщо перебуваєте в зоні ризику, то краще в цей час утриматися і брати участь в онлайн-богослужіннях", – підкреслив митрополит.
Він додав, що цього року богослужіння будуть переважно проходити на вулиці, чому через пізню Паску сприятиме і погода.
Нагадаємо, Православна церква України може отримати Благодатний вогонь на Великдень в нинішньому році із запізненням, але спеціальний чартерний рейс замовляти не будуть.
Раніше Епіфаній розповів, що в Україні не будуть на Великдень закривати церкви, але віруючим потрібно буде дотримуватися дистанції, надягати захисні маски і дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.
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