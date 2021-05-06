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Еще 100 тысяч доз: Украина получит от Румынии вакцину AstraZeneca

6 мая, 13:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже подготовлены детали предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине, говорит премьер-министр Румынии Флорин Кицу

Румыния планирует предоставить Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает "Европейская правда".

Еще 100 тысяч доз вакцины от Румынии может получить и Молдова.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", – сообщил он.

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На финальной стадии также решение о продаже в Молдову 200 000 доз вакцины в месяц.

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Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее.

Как сообщали "Сегодня", еще в начале марта Денис Шмыгаль говорил, что в Украине планируется вакцинировать 22 миллиона человек.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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