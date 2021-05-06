Ще 100 тисяч доз: Україна отримає від Румунії вакцину AstraZeneca

Вже підготовлені деталі надання 100 тисяч доз вакцини Україні, каже прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу

Румунія планує надати Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу, передає "Європейська правда".

Ще 100 тисяч доз вакцини від Румунії може отримати і Молдова.

"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також підготували деталі надання 100 000 доз вакцини Україні", – повідомив він.

На фінальній стадії також рішення про продаж в Молдову 200 000 доз вакцини в місяць.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї.

Як повідомляли "Сьогодні", ще на початку березня Денис Шмигаль говорив, що в Україні планується вакцинувати 22 мільйони осіб.

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