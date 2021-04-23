Україна очікує корейську COVID-вакцину AstraZeneca: все, що відомо про препарат

Шанс заразитися коронавірусом вакцина знижує на 70%, але найбільше вона захищає від тяжкого перебігу хвороби

Україна отримає 2,5 млрд гривень на вакцинацію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Гроші спрямують на закупівлі вакцин, обладнання для зберігання препаратів та їх транспортування, а також дослідження нових штамів коронавірусу.

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23 квітня Україна очікує нової партії вакцин проти коронавірусу. Цього разу AstraZeneca, але корейського виробництва. Що відомо про цей препарат, і кому він дістанеться, дізналися "Сьогодні".

За ініціативою COVAX Україна отримає 367 200 доз препарату.

Що відомо про вакцину SK-Bio:

за ліцензією виготовляють у Південній Кореї;

за складом і технологією виробництва така сама як і AstraZeneca;

в одній ампулі 10 доз.

Шанс заразитися коронавірусом вакцина знижує на 70%. Але найбільше вона захищає від тяжкого перебігу хвороби. Серед побічних ефектів вакцини є вірогідність виникнення тромбозу. Але фахівці запевняють, таких випадків дуже мало серед усіх вакцинованих.

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Вакцинувався препаратом корейського виробництва AstraZeneca і президент цієї країни. В Україні нею імунізують тих, хто отримав першу дозу Covishield і українців з груп ризику.

"Працівники ДСНС, Національної поліції, освітяни, медичні працівники, а також люди, які перебувають в групах ризику за віком, або за станом здоров'я. Поступово ми будемо переходити до категорії громадян 60+", – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Однак надлишками вакцини тепер не зможуть скористатися публічні особи і громадські діячі. Розподілятимуть між тими, хто потребує цього насамперед.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї.

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