Україна очікує корейську COVID-вакцину AstraZeneca: все, що відомо про препарат

Україна отримає 2,5 млрд гривень на вакцинацію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Гроші спрямують на закупівлі вакцин, обладнання для зберігання препаратів та їх транспортування, а також дослідження нових штамів коронавірусу.
23 квітня Україна очікує нової партії вакцин проти коронавірусу. Цього разу AstraZeneca, але корейського виробництва. Що відомо про цей препарат, і кому він дістанеться, дізналися "Сьогодні".
За ініціативою COVAX Україна отримає 367 200 доз препарату.
Що відомо про вакцину SK-Bio:
- за ліцензією виготовляють у Південній Кореї;
- за складом і технологією виробництва така сама як і AstraZeneca;
- в одній ампулі 10 доз.
Шанс заразитися коронавірусом вакцина знижує на 70%. Але найбільше вона захищає від тяжкого перебігу хвороби. Серед побічних ефектів вакцини є вірогідність виникнення тромбозу. Але фахівці запевняють, таких випадків дуже мало серед усіх вакцинованих.
Вакцинувався препаратом корейського виробництва AstraZeneca і президент цієї країни. В Україні нею імунізують тих, хто отримав першу дозу Covishield і українців з груп ризику.
"Працівники ДСНС, Національної поліції, освітяни, медичні працівники, а також люди, які перебувають в групах ризику за віком, або за станом здоров'я. Поступово ми будемо переходити до категорії громадян 60+", – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Однак надлишками вакцини тепер не зможуть скористатися публічні особи і громадські діячі. Розподілятимуть між тими, хто потребує цього насамперед.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї.
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