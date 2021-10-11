Еще один рекорд Украины! В Киеве авторами картины стали 1000 человек – фото и видео

В Украине над одной картиной трудились сразу 1000 художников – скоро она попадет в Книгу Рекордов Гиннесса

В Киеве установили новый рекорд Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве создали первую и единственную в мире картину, авторами которой стали сразу 1000 украинцев. Она уже попала в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Полотно разрисовывали на протяжении 9-10 октября на площади Незалежности в столице. Свой след оставили люди разного возраста и профессий из многих городов Украины.

Картину "Украина" нарисовали 1000 человек

Картина официально вошла в Книгу рекордов Украины и ожидает включения в Книгу Рекордов Гиннесса.

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Каждый оставил свой след на полотне

Как выглядит готовая картина

Какие еще есть интересные рекорды Украины?