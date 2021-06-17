Эстония предоставит Украине 200 тысяч доз COVID-вакцины

В Эстонии также недавно заявили, что еще пожертвуют 900 тысяч доз препарата странам Восточного партнерства и COVAХ

Украина получит от Эстонии 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

"В двустороннем порядке мы передадим нашему другу Украине 100 тысяч доз вакцины. Кроме того, Эстония нашла возможность пожертвовать еще 100 000 доз оставшихся вакцин", – заявили в МИД Эстонии.

Bilaterally we will donate 100 000 doses of vaccine to our friend Ukraine . In addition, Estonia found the opportunity to donate another 100 000 doses of remaining vaccines. @MFA_Ukraine@EE_Ukraine — Estonian MFA (@MFAestonia) June 17, 2021

Ранее в Эстонии заявили, что еще пожертвуют 900 тысяч доз препарата странам Восточного партнерства, а также COVAX.

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Также мы писали о том, что директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что говорить о предотвращении повторного распространения коронавируса в Европе пока сложно, так как уровень вакцинации в регионе еще недостаточен.

Как мы писали, с 1 июля ЕС вводит ковидный сертификат, который будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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