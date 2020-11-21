"Это наша история": Яценюк поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

"Это наша история. История восставшего народа, потому что его хотели загнать в российское стойло. Хотели украсть нашу свободу и будущее Украины. Мы выстояли и победили", – написал он в Facebook.

Реклама

Как отметил Яценюк, сегодня украинцы вспоминают о героях Грушевского и Институтской, о флагах на баррикадах, о несокрушимой устойчивости майдановцев, о горячем чае и бутербродах волонтеров.

"Помянем сегодня погибших, кого знали лично и с кем не были знакомы", – добавил лидер "Народного фронта".

Ранее в Киеве 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни прошел молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Он опубликовал видеообращение, в котором отметил, что никогда нельзя идти против воли своего народа – "в определяющие времена истории главное и решающее слово всегда будет не за политиками, и слава Богу, а за украинским народом".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама