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"Это победа". Степанов рассказал о падении заболеваемости COVID-19

9 февраля, 09:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава сравнил ситуацию в начале декабря и сейчас – статистика впечатляет

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о промежуточной победе над коронавирусом в Украине – удалось существенно снизить заболеваемость. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, в последнее время в Украине стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Для сравнения он привел в пример первую неделю декабря – тогда было 89 тысяч новых больных, а первая неделя февраля – 25 тысяч больных.

"Это наша общая промежуточная победа в борьбе с COVID-19. Почти в три раза снизилась заболеваемость", – сказал Степанов.

Министр отметил, что также изменилась ситуация и с количеством госпитализированных: в начале декабря было более 28 тыс. коронавирусных пациентов в больницах, то сейчас это 17,9 тыс. человек.

Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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