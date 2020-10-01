Где в Украине можно смягчать карантин: новые данные Минздрава

В Украине по состоянию на 1 октября Киев и 23 области не готовы к ослаблению карантина. Таким образом, требованиям Министерства здравоохранения соответствует только одна область – Кировоградская.
Согласно данным Минздрава, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней.
Наиболее не соответствует обозначенным критериям Тернопольская область – 325,6 и Черновицкая область – 218,4. В Киеве – 158,7, в то время как в Кировоградской области – 19,0.
Как известно, в Украине по состоянию на утро 1 октября подтвердили 4069 новых случаев заражения коронавирусом (213 028 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 64 украинцев (4193 с начала эпидемии).
Также сообщалось, что недавно в Украине обновили список карантинных зон.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк