Где в Украине можно смягчать карантин: новые данные Минздрава

Почти во всех областях превышен показатель заболеваемости

В Украине по состоянию на 1 октября Киев и 23 области не готовы к ослаблению карантина. Таким образом, требованиям Министерства здравоохранения соответствует только одна область – Кировоградская.

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Согласно данным Минздрава, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней.

Наиболее не соответствует обозначенным критериям Тернопольская область – 325,6 и Черновицкая область – 218,4. В Киеве – 158,7, в то время как в Кировоградской области – 19,0.

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Как известно, в Украине по состоянию на утро 1 октября подтвердили 4069 новых случаев заражения коронавирусом (213 028 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 64 украинцев (4193 с начала эпидемии).

Также сообщалось, что недавно в Украине обновили список карантинных зон.

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