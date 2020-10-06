Где в Украине нельзя смягчать карантин: новый список Минздрава

В Украине по состоянию на 6 октября карантин нельзя ослаблять в 23 областях и в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно опубликованным данным, всем показателям соответствует только Кировоградская область. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Самый большой уровень заболеваемости наблюдается в Тернопольской области – 277,8 человека на 100 тысяч населения и в Черновицкой области – 237,8. В то же время в Кировоградской заболеваемость составляет всего 20,4 – почти в два раза меньше максимально допустимого.

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Как известно, в Украине за последние сутки зафиксировали новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки – скончались 90 человек. Всего инфекцию подтвердили у 234 584 пациентов. Вылечить от COVID-19 удалось 103 401 инфицированного (2149 – за последние сутки).

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что уже к концу этой недели Украина перешагнет показатель по суточной заболеваемости COVID-19 в пять тысяч человек.

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