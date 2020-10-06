Українська
$ 28,4
33,4
  1. Последние новости Украины

Где в Украине нельзя смягчать карантин: новый список Минздрава

6 октября, 12:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Самая сложная ситуация в Тернопольской области

В Украине по состоянию на 6 октября карантин нельзя ослаблять в 23 областях и в Киеве.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно опубликованным данным, всем показателям соответствует только Кировоградская область. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Самый большой уровень заболеваемости наблюдается в Тернопольской области – 277,8 человека на 100 тысяч населения и в Черновицкой области – 237,8. В то же время в Кировоградской заболеваемость составляет всего 20,4 – почти в два раза меньше максимально допустимого.

Реклама

/ Фото: Минздрав

В тренде
У силовиков вспышка коронавируса: в МВД зафиксировали рекорд

Как известно, в Украине за последние сутки зафиксировали новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки – скончались 90 человек. Всего инфекцию подтвердили у 234 584 пациентов. Вылечить от COVID-19 удалось 103 401 инфицированного (2149 – за последние сутки).

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что уже к концу этой недели Украина перешагнет показатель по суточной заболеваемости COVID-19 в пять тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: военные опубликовали схему посадки самолетов (видео)Украина
В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
В Украине вступили в силу новые карантинные ограниченияУкраина
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)Другие новости
В Раде придумали новые налоговые льготы для
В Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях"Авто
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять