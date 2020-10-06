Степанов: Уже на этой неделе будет 5 тысяч больных COVID-19 в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что уже к концу этой недели Украины перешагнет показательно по суточной заболеваемости COVID-19 в пять тысяч человек. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, который транслировал сайт "Сегодня".

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Он призвал украинцев обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Посмотрите, как быстро мы пересекли сначала тысячу, потом две-три. Сейчас четыре тысячи и мы фиксируем каждый день более четырех тысяч больных. Здесь не надо быть Вангой, чтобы спрогнозировать. Я думаю, что уже на этой неделе эту отметку мы достигнем – в пять тысяч (случаев COVID-19 за сутки – ред.)", – сказал Степанов.

Также он указал на напряженную ситуацию с заполненностью коронавирусных больниц, может быть нехватка больничных коек. При этом министр подчеркнул, что эпидемию можно остановить, а нужно для этого всего лишь соблюдать карантинные правила.

Как стало известно, по состоянию на утро 6 октября в Украине подтвердили 4348 новых случаев заражения коронавирусом (234 584 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 90 украинцев (4520 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2149 человек (103 401 с начала эпидемии). На днях Степанов уже говорил, что пациентов с COVID-19 стало в 5 раз больше, мы подходим к опасной черте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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