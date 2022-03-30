Гендиректора "Антонова" Бычкова отстранили от должности – Укроборонпром

Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, фактов, обнародованных в СМИ

Гендиректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили / Фото: Коллаж: Сегодня

ГК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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"Сегодня, 29 марта, ГК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Концерна", – говорится в сообщении.

Основанием для такого решения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

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Отметим, что в настоящее время ведется расследование по бездействию руководства "Антонова", из-за которого не удалось спасти самолет "Мрія".

Экс-капитан обвинил в потере самолета "Мрії" руководство "Антонова"

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрія" украинского производства. Ан-225 "Мрія" не спасли из-за действий руководства компании "Антонов", которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг. Об этом сказал экс-капитан "Мрії" Дмитрий Антонов.

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос — не было", – сказал Антонов.



И дальше не было принято решение о перегоне крупнейшего самолета, потому что отсутствовал топ-менеджмент компании "Антонов".



"Отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и оккупировал, до войны еще, офис Antonov Logistics Salis. Думайте. Решайте. Здесь есть где найти причины, связи с Российской Федерацией и все, все остальное", – сказал Антонов.

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