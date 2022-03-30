Гендиректора "Антонова" Бичкова відсторонили з посади – Укроборонпром

Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема фактів, оприлюднених у ЗМІ

Гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від обов'язків / Фото: Колаж: Сьогодні

ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора державного підприємства "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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"Сьогодні, 29 березня, ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну", – йдеться у повідомленні.

Підставою такого рішення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.

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Зазначимо, що наразі ведеться розслідування щодо бездіяльності керівництва "Антонова", через яку не вдалося врятувати літак "Мрія".

Екскапітан звинуватив у втраті літака "Мрії" керівництво "Антонова"

Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва. Ан-225 "Мрія" не врятували через дії керівництва компанії "Антонов", яке за два тижні до війни втекло до Лейпцигу. Про це сказав екскапітан "Мрії" Дмитро Антонов.

"Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було", – сказав Антонов.



І далі не було ухвалено рішення про перегін найбільшого літака, тому що був відсутній топ-менеджмент компанії "Антонов".



"Відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав до Лейпцига і окупував, до війни ще, офіс Antonov Logistics Salis. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з Російською Федерацією і все, все інше", – сказав Антонов.

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