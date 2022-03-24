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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні оголосили збір грошей на нову "Мрію"

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24 березня, 17:19
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Кошти можна перерахувати за реквізитами, які розмістили на сторінці ANTONOV Company
Літак встановив 240 світових рекордів / Колаж "Сьогодні"
Літак встановив 240 світових рекордів / Колаж "Сьогодні"

В Україні оголосили збір грошей, щоб відродити транспортний літак Ан-225 "Мрія", який окупанти знищили на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом 27 лютого.

Про це повідомляє ANTONOV Company.

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Трудовий колектив підприємства хоче відродити транспортний літак, проте для цього їм не вистачає коштів.

"Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Беззворотна фінансова допомога" , – йдеться у повідомленні.

Реквізити

Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

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Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

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IBAN: UA47322313000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Німеччина

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Німеччина

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, Нью-Йорк, США

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

Що відомо про Ан-225 "Мрія"

Понад 30 років експлуатації літак показав свої унікальні льотно-технічні характеристики. Ан-225 міг перевозити надгабаритні вантажі, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак.

Літак встановив 240 світових рекордів. Також Ан-225 міг здійснювати у польоті горизонтальний старт космічних кораблів та ракет та перевозити певних видів вантажі на фюзеляжі.

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