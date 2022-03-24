Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине объявили сбор денег на новую "Мрию"

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 17:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Денежные средства можно перечислить по реквизитам, которые разместили на странице ANTONOV Company
Самолет установил 240 мировых рекордов / Коллаж "Сегодня"
Самолет установил 240 мировых рекордов / Коллаж "Сегодня"

В Украине объявили сбор денег, чтобы возродить транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который оккупанты уничтожили на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом 27 февраля.

Об этом сообщает ANTONOV Company.

Реклама

Трудовой коллектив предприятия хочет возродить транспортный самолет, однако для этого им не хватает денежных средств.

"Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Денежные средства просим засчитывать с назначением платежей: "Бесвозвратная финансовая помощь"", – говорится в сообщении.

Реквизиты

Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Реклама

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

Реклама

IBAN: UA473223130000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. ​JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

Что известно про Ан-225 "Мрия"

Более чем за 30 лет эксплуатации самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики. Ан-225 мог перевозить сверхгабаритные грузы, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.

Самолет установил 240 мировых рекордов. Также Ан-225 мог осуществлять в полете горизонтальный старт космических кораблей и ракет и перевозить определенных видов грузы на фюзеляже.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Истории подвигов
Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Переход на летнее время
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Пантелюк Сергей - командир взвода. Вместе со своими бойцами встретил колонну танков близ Равнополья (Черниговщина), сумел уничтожить бронетехнику врага и остановил наступление. Получил ранение, несовместимое с жизнью… В этот же день жена родила ему дочь, которую он так и не успел увидеть. Но она точно будет гордиться отцом, Героем Украины.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.14

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять