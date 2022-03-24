В Украине объявили сбор денег на новую "Мрию"

В Украине объявили сбор денег, чтобы возродить транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который оккупанты уничтожили на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом 27 февраля.
Об этом сообщает ANTONOV Company.
Трудовой коллектив предприятия хочет возродить транспортный самолет, однако для этого им не хватает денежных средств.
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"Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Денежные средства просим засчитывать с назначением платежей: "Бесвозвратная финансовая помощь"", – говорится в сообщении.
Реквизиты
Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine
Bank details:
JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'
Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.
IBAN: UA473223130000000002600602005
SWIFT: EXBS UA UX,
Correspondent bank:
EUR
1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DEUT DE FF
cor.acc.: 100 9498767 10
2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany
SWIFT: HYVE DE MM
cor.acc.: 69114920
3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
cor.acc.: 001-50.087.824
USD
1. JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
cor.acc.: 400-124432
2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
cor.acc.: 04094227
3. Citibank N. A., New York, USA
SWIFT: CITI US 33
cor.acc.: 36083522
4. The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
cor.acc.: 8901487651
Что известно про Ан-225 "Мрия"
Более чем за 30 лет эксплуатации самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики. Ан-225 мог перевозить сверхгабаритные грузы, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.
Самолет установил 240 мировых рекордов. Также Ан-225 мог осуществлять в полете горизонтальный старт космических кораблей и ракет и перевозить определенных видов грузы на фюзеляже.