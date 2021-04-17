Герой войны на Донбассе или убийца во Флориде? Добровольцу грозит смертная казнь в США

На родине Крейга Ленга обвинили в вооруженном разбое и убийстве двух человек

Американскому добровольцу Крейгу Ленгу, который воевал на Донбассе на стороне Украины, на родине грозит смертная казнь за двойное убийство. Соединенные Штаты требуют от Украины выдать Ленга.

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За несколько дней до возможной экстрадиции Ленга военкор новостей "Сегодня" Александр Махов взял эксклюзивное интервью у него. Считает ли тот себя виновным? Это первый крупный разговор Ленга с украинским журналистом.

Видео: Сегодня

Крейг живет в Киеве вместе с женой и годовалым сыном. Зарабатывает частными уроками английского. На ноге у него – электронный браслет. Ленгу запрещено покидать столицу, пока рассматривается дело об экстрадиции.

"Я могу выйти из дома, прогуляться на улицу. Но не могу покидать пределы Киева. Мне нужно постоянно заряжать это устройство. Они всегда знают, где я нахожусь", – рассказывает ветеран АТО.

Крейг Ленг прослужил в американской армии шесть лет – до 2014-го. Воевал в Афганистане и Ираке. В Украину в первый раз прибыл весной 2015 года и сразу добровольцем уехал на Донбасс. Год спустя заключил контракт с Вооруженными силами.

Участница боевых действий Елена Белозерская провела с американцем в окопах несколько месяцев. Говорит, что тот был дисциплинированным, спокойный, неконфликтным. Выполнял все приказы и был нормальным адекватным бойцом.

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Всего на Донбассе Ленг с перерывами провел около года, а в 2016-м уволился из рядов Вооруженных сил Украины. В 2019-м Крейга Ленга задержали в Украине по запросу Интерпола. Оказалось, что в Америке его обвиняют в двойном убийстве. Вот о чем говорится в материалах американского следствия:

"9 апреля 2018 в городе Флорида (США) Ленг и Цвифельхофер совершили вооруженное ограбление 53-летнего мужчины и его супруги и убили их из огнестрельного оружия".

Мы попросили Крейга объяснить, что он делал во Флориде в 2018 году.

"К сожалению, из-за длительных судебных процессов в США я не могу говорить о событиях во Флориде. Но я считаю себя невиновным. В 2018-м я работал на нескольких работах, в тому числе помогал своей матери с реконструкцией дома", – говорит Ленг.

В Америке Крейгу грозит смертная казнь. США подали запрос на его экстрадицию, Украина согласилась его выдать, но адвокаты обжаловали решение. Дело Ленга дошло до Европейского суда по правам человека, который запретил экстрадицию.

"Это решение блокирует на международном уровне выполнение решения Генпрокуратуры выдавать Крейга. Европейский суд контролирует это производство и запретил Украине совершать какие-либо действия", – объясняет адвокат Крейга Дмитрий Моргун.

Защитник предполагает, что в США Ленга могут судить еще и за участие в войне на Донбассе. В Америке его считают экстремистом.

Директор "Глобального проекта против ненависти и экстремизма" Хайди Байрик рассказывает:

"С американской точки зрения то, что мы знаем о Крейга Ленге здесь, – это его отношения с другими экстремистами и преступная деятельность, особенно причастность к убийству супружеской четы во Флориде".

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Совершенно противоположное мнение имеет бывший командир Ленга, командир подразделения "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили:

"Всех проверяла тогда Служба безопасности Украины и проверяла еще раз полиция. Правоохранительные структуры до вступления в контракт с Вооруженными силами проверяли этих людей. На тот момент он не совершал никакого преступления".

Запрет на экстрадицию Ленга действует до 20 апреля. Сам Крейг надеется, что его не выдадут, и он останется в Украине. Ведь здесь у него – жена и сын, а в августе семья ожидает рождение второго ребенка.

Напомним, в декабре 2019 Апелляционный суд Винницы позволил перевести Ленга под домашний арест с момента принятия решения, несмотря на это администрация СИЗО отказалась его освободить.

Также говорилось, что в начале июня 2019 Верховная Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", которые воевали на Донбассе. Они могут также получить и вид на жительство.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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