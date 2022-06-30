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Гидрометцентр порадовал прогнозом погоды на первый день июля

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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30 июня, 11:31
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, какой будет температура в регионах
В регионах будет жарко. Фото: коллаж "Сегодня"
В регионах будет жарко. Фото: коллаж "Сегодня"

После дождей прогноз погоды в Украине на 1 июля, подготовленный синоптиками, порадует жителей нашей страны. Температура воздуха практически по всей Украине ожидается немного выше нормы, с дневными максимальными значениями около 34 градусов тепла. На улицу без солнцезащитных очков, крема и головного убора лучше не выходить. Также в этот день важно соблюдать водный баланс в организме, а чтобы не получить солнечный удар – передвигайтесь по улица в тени.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 1 июля?

В западной части страны днем будет от 29 градусов тепла до 34, ночью 15-21 со знаком плюс. Жарче всего будет в Ужгороде, Луцке и Львове.

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В северных областях днем температура составит 27-31 градусов тепла, ночью обещают 15-19. Ожидается переменная облачность.

На востоке Украины днем ожидается от 25 до 29 с отметкой плюс, ночью от 11 до 16.

В южных регионах будет комфортная температура, днем будет от 27 до 30 градусов, ночью 15-20. Осадков не предвидится.

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В центральной части днем столбики термометров покажут 30 градусов тепла, ночью 14-17.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.

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