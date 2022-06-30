Гідрометцентр порадував прогнозом погоди на перший день липня

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, якою буде температура у регіонах

У регіонах буде спекотно. Фото: колаж "Сьогодні"

Після дощів прогноз погоди в Україні на 1 липня, підготовлений синоптиками, порадує мешканців нашої країни. Температура повітря практично по всій Україні очікується трохи вище за норму, з денними максимальними значеннями близько 34 градусів тепла. На вулицю без сонцезахисних окулярів, крему та головного убору краще не виходити. Також у цей день важливо дотримуватися водного балансу в організмі, а щоб не отримати сонячний удар – пересувайтеся вулицею в тіні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 1 липня?

У західній частині країни вдень від 29 градусів тепла до 34, вночі 15-21 зі знаком плюс. Найспекотніше буде в Ужгороді, Луцьку та Львові.

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У північних областях вдень температура становитиме 27-31 градус тепла, вночі обіцяють 15-19. Очікується мінлива хмарність.

На сході України вдень очікується від 25 до 29 із позначкою плюс, вночі від 11 до 16.

У південних регіонах буде комфортна температура, вдень від 27 до 30 градусів, вночі 15-20. Опадів не передбачається.

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У центральній частині вдень стовпчики термометрів покажуть 30 градусів тепла, вночі 14-17.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.