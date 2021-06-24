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Данные о продаже земли откроют – Минагрополитики

24 июня 2021 7:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Лещенко заявил, что чиновники раздали земли своим родственникам и чиновничьим кланам, а общинам нечего было передать

Министр аграрной политики Роман Лещенко считает, что секрет успеха земельной реформы в открытости данных, поэтому информация о продаже земли появится в открытом доступе, чтобы все могли увидеть, кому продавали и каким образом.

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Об этом он сообщил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Написано было, что каждый украинец имеет два гектара. Только одна такая большая проблема, что на 40 миллионов украинцев по 2 гектара – это 80 миллионов гектаров, а всего государство Украина – 60 миллионов гектаров. Чиновники получили возможность раздавать по 2 гектара своим родственникам, близким, чиновничьим кланам, и эту землю раздавали законно – по два гектара бесплатно. Сформированы целые кландайки, семьи на подставных лиц, прямого отношения которые не имеют к непосредственно этим должностным лицам... Довели до того, что земли не осталось, и общинам фактически не было какую землю передавать", – сказал Лещенко.

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Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине вступает в силу закон об открытии рынка земли. До его вступления в силу в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Ранее мы сообщали, что глава Минагрополитики также утверждает, что в Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов га, и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все уничтоженные документы.

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Также напомним, что по расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

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