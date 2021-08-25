Возвращение Вилкула, открытая Чехия и завершение эвакуации из Кабула – главные новости СЕГОДНЯ

25 августа Украина узнала от президента Эстонии, что нас не будет в ЕС еще лет 20-ть, а также что Pfizer создал вакцину от "Дельты"

Юрий Вилкул вернулся в кресло мэра Кривого Рога, а последние группы афганцев развозят по миру / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге секретарь горсовета отказался исполнять обязанности погибшего мэра и вернулся бывший градоначальник Юрий Вилкул. За сутки количество заразившихся коронавирусом украинцев оказалось почти на 100 человек больше, а сайт "Сегодня" проверил, берут ли на работу без вакцинации.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные события уходящего дня.

Смена и.о.

В Кривом Роге, который недавно трагически лишился избранного мэра Константина Павлова, поменялся исполняющий обязанности градоначальника.

Предыдущим кандидатом на должность и.о мэра, который должен исполнять эти обязанности до выборов, был секретарь горсовета Александр Котляр. Однако сегодня он неожиданно сложил с себя полномочия и горсовету пришлось выбирать нового и.о. Им стал... бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который управлял городом с 2010-го по 2020 год.

В НАТО и ЕС еще рано

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время участия в саммите "Крымская платформа" рассказала украинским журналистам о перспективах Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Перспективы, по ее мнению, нерадужные.

Во время "Крымской платформы" была возможность президентам Эстонии и Украины обсудить перспективы вступления в ЕС и НАТО

"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", – например, высказалась Кальюлайд относительно членства в Альянсе.

"Вступление в ЕС подразумевает кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится до 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности", – ответила балтийский лидер на вопрос о перспективах вступления Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Коронавирус

В Украине за прошлые сутки, 23 августа, зафиксировали 692 новых случаев коронавируса. Это оказалось на 82 случая больше, чем было сутками ранее. На сегодня COVID-19 был подтвержден у 2 275 863 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 27 украинцев, а всего с начала пандемии – 53 501.

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Сайт "Сегодня" провел свое расследования по факту сообщений, что в Украине стали отказывать в трудоустройстве невакцинированным соискателям работы.

Компания Pfizer сообщила, что создала вакцину от нового штамма коронавируса "Дельта" в течение трех месяцев после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции, заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.

Чехия смягчила условия

С сегодняшнего дня Чехия ослабила условия для въезда украинцев, что ранее сделали большинство стран ЕС. Власти этой страны частично сняли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые были введены 5 февраля 2021 года.

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С 25 августа въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины при наличии документа, подтверждающего прохождения полного курса вакцинации. При этом признаются только прививки препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Российский "Спутник" в их число не входит.

Эвакуация завершается

Движение "Талибан" 25 августа прекратило пропускать к аэропорту Кабула афганцев, которые планировали эвакуироваться из страны. Корреспондент Al Jazeera сообщил, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт.

Американцы продолжают вывозить на военных бортах сотни афганцев, которые ранее работали с ними / Фото Reuters

Таким образом, у западных стран есть возможность вывезти только тех, кому удалось добраться до аэропорта ранее. По разным данным, это около 10 тысяч человек.