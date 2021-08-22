Коронавирус, итоги недели. ЕС признал украинские COVID-сертификаты и новые правила въезда для иностранцев

В Украине 15 510 новых случаев – по сравнению с прошлой неделей количество возросло почти втрое

В стране с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания, несмотря на высокие темпы вакцинации / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, лишь за последнюю неделю, количество заболевших увеличилось почти втрое. В то же время ЕС признал украинские COVID-сертификаты, правда добавить их в "Дію" оказалось не так просто.

Уровень заболеваемости

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За прошедшую неделю, с 16 по 22 августа, в Украине зафиксировали 15 510 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 6461 случай COVID-19, т. е. количество больных выросло почти в три раза. А за время пандемии коронавируса заболел уже 2 274 661 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании вакцину получили 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 человек. Всего проведено 8 165 319 прививок. За последнюю неделю в стране сделали 755 621 прививку.

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Все украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, бесплатно получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости – он пройдет 24 августа в НСК "Олимпийский". А премьер-минист Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации против коронавируса должны работать в течение выходных и праздничных дней. Так власти хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

Карантин в Украине

Новая волна эпидемии коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре, но из-за разгула штамма "Дельта" вспышка заболеваемости может произойти и раньше.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что сейчас Минздрав делает все возможное, чтобы максимально локализовать те ячейки заболевания, которые появляются на территории страны, особенно обращают внимание на людей, приезжающих в Украину.

А тем временем, в Украине могут усилить общенациональный карантин, но при некоторых условиях. Страна попадет в желтую зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава.

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Речь идет об одном из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – более чем 75;

выявление случаев заражения COVID-19 – более 4 процентов;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;

наличие оснований для установления красного уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

В то же время, иностранцам теперь станет проще попасть в нашу страну. Теперь для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужно иметь с собой отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген и документ, подтверждающий хотя бы один курс вакцинацию от COVID-19.

ЕС признал COVID-сертификаты

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Украина, в свою очередь, начнет признавать COVID-сертификаты всех стран, которые тоже внесены в европейскую систему. В Еврокомиссии уверены, что такая система поможет оживить рынок международных путешествий, в том числе за пределы ЕС.

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификатов, которые были введены в обращение 1 июля. Сейчас срок действия сертификата составляет всего полгода.