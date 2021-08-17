В Украине могут усилить карантин. При каких условиях?

Минздрав назвал условия введения желтой зоны в Украине

Украинцы пока обязаны надевать маски в общественных местах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине могут усилить общенациональный карантин, но при некоторых условиях. Страна попадет в желтую зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Речь идет об одном из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – более чем 75;

выявление случаев заражения COVID-19 – более 4 процентов;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;

наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Желтый уровень будет установлен решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижения признаков зеленой зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же после решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет в "зеленую" зону.

В случае ухудшения показателей в регионе и установлении красного уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.

Оранжевая зона

Реклама

Оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к красному. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тысяч населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

Красная зона

Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. население – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч. население – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Читайте также:

Когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19: Кузин назвал опасный период

Какая ситуация с COVID-19 в Украине сейчас

Реклама

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 267 219 человек. За последние сутки, 16 августа, выявили 890 новых случаев.

Скончались 27 украинцев (всего – 53 296). Вылечить удалось 2 197 508 инфицированных (433 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Также напомним, в одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 детей.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: