Глеб Вышлинский рассказал, как статус кандидата в ЕС поможет восстановить Украину

Если Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза, это даст толчок для развития бизнеса и притока инвестиций.
Об этом рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Мы должны приложить все усилия, чтобы Украина получила этот статус кандидата в члены Евросоюза, и как можно скорее начать переговоры о вступлении, для того чтобы иметь этот якорь ожидаемой политики и ожидаемых возможностей и для инвесторов, и для потенциальных импортеров украинской продукции, для тех компаний из Европейского Союза, которые были бы заинтересованы в том, чтобы интегрировать украинские продукты в свои цепочки создания добавленной стоимости, понимая, что в обозримой перспективе это будет одна таможенная зона, не будет границы, и соответственно это будет хорошее место для ведения бизнеса в широком смысле этого слова", – сказал он.
По мнению Вышлинского, в Украине должно быть введено также страхование от военных рисков для внутренних и иностранных инвестиций.
"Конечно, мы можем получить большое финансирование, которое будет идти от Европейского Союза, от международных финансовых организаций, напрямую от стран-доноров. Но без частных инвестиций Украина не сможет развиваться", – сказал он.
Экономист также отметил, что восстановление страны нужно начинать уже сейчас, используя, в частности, донорскую помощь.
"Это финансирование должно идти прямо сейчас. Потому что правительство не должно выбирать, восстанавливать им мост или вовремя платить зарплату служащим", – сказал он.
Кроме того, Глеб Вышлинский отметил необходимость решить вопрос возвращения украинских беженцев.
"Если мы говорим о восстановлении, если на тот момент, когда в Украину придут деньги, в Украине некому будет работать за эти деньги, если люди не будут возвращаться и, наоборот, если будут выезжать мужчины в свои семьи, то это очень сильно повлияет на цены и расходы на рабочую силу", – резюмировал он.
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