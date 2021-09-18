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Гордон на частном самолете слетал в Харьков (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
18 сентября, 17:39
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За несколько часов журналист успел провести несколько встреч
Гордон 17 сентября на частном самолете приземлился в Харькове
Гордон 17 сентября на частном самолете приземлился в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который устроил пикник с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили, 17 сентября на частном самолете посетил Харьков.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"На несколько часов слетал в Харьков", – написал Гордон.

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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Судя с фотоснимков, за эти несколько часов журналист успел:

  • посетить харьковский стадион "Металлист";
  • пообщаться с нардепом Жаном Беленюком;
  • встретиться с бизнесменом Александром Ярославским;
  • поговорить с и.о. харьковского городского главы Игорем Тереховым;
  • пообщаться с владельцем сети "АТБ" Геннадием Буткевичем.
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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Кроме того он разместил видео из Харькова, на котором его приветствуют люди, а с некоторыми даже сделал селфи.

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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

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Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Фото: instagram.com/gordondmytro
Фото: instagram.com/gordondmytro

Гордон-кондитер

  • Журналист выпустил конфеты "птичье молоко" под названием "Гордон в шоколаде". Помимо названия, на коробке еще и разместили незатейливые надписи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".
  • Еще одно лакомство, которое он выпустил со своим изображением, был ванильный зефир. На коробке традиционно улыбающийся Гордон.
  • Но и на этом он не остановился. Были еще и кексы, а также у него в планах яйца в шоколаде (наподобие "киндеров"), курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халва, чай, мороженое в шоколаде "Гордон на палочке".

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

А недавно на пресс-конференции в Минске самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.

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