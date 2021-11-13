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Готовимся к заморозкам? Какой погоды в Украине ждать 14 ноября

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 ноября, 16:00
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Украинцам следует быть осторожными в воскресенье – ночью на улице ожидаются заморозки, а днем погода тоже баловать не будет
В Украине снова заморозки. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине снова заморозки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в воскресенье, 14 ноября, ожидается сухая, но холодная погода. В большинстве областей столбик термометра не будет превышать 8 градусов тепла, а ночью будут заморозки до минус 2 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, завтра днем теплее всего будет в южных регионах и на Закарпатье – 9-13 градусов тепла.

На западе и в центре страны температура воздуха будет достигать в среднем 6-8 градусов. А на севере и востоке украинцев ждет более прохладная погода – 4-6 градусов.

Какая погода будет в Украине 14 ноября. Карта Укргидрометцентра

Ночью в Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях возможны заморозки до минус 2 градусов.

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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