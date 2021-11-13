Готуємось до заморозків? На яку погоду в Україні чекати 14 листопада

Українцям слід бути обережними у неділю – вночі на вулиці очікуються заморозки, а вдень погода теж балувати не буде

В Україні знову заморозки. Фото: колаж "Сегодня"

В Україні у неділю, 14 листопада, очікується суха, але холодна погода. У більшості областей стовпчик термометра не перевищуватиме 8 градусів тепла, а вночі заморозки до мінус 2 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, завтра вдень найтепліше буде у південних регіонах та на Закарпатті – 9-13 градусів тепла.

На заході та в центрі температура повітря буде досягати в середньому 6-8 градусів. А на півночі та сході на українців чекає більш прохолодна погода – 4-6 градусів.

Якою буде погода в Україні 14 листопада. Карта Укргідрометцентру

Вночі у Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях можливі заморозки до мінус 2 градусів.

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає.

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