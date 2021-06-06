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Готовить зонтик? Какая погода ждет украинцев 6 июня – прогноз

6 июня, 06:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Погода на 6 июня – что говорят синоптики

Украину ждут дожди

Украину ждут дожди / Фото: Getty Images

В воскресенье, 6 июня, в Украине ожидаются дожди практически по всей территории страны, а местами также будут грозы и шквальные ливни.

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Температура воздуха на выходных будет комфортной – от 18 до 23 градусов днем.

Сегодня Украину накроют дожди и грозы. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня Украину накроют дожди и грозы. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 6 июня ожидаются осадки. В целом максимальная температура на выходных ожидается около 20 градусов тепла.

С понедельника в Украине опять ожидаются дожди.

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Читайте также: Дожди и грозы: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В тренде
Украину снова накроет дождевой циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Однако с понедельника в Украине опять ожидаются дожди.

Какую погоду на все лето прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".

Смотрите больше, о чем еще говорят в Украине и мире сегодня:

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